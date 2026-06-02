Sheinbaum tilda de "kafkiano" traer a Álvarez de Toledo a México a hablar de soberanía

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana respondió a las recientes críticas lanzadas contra su administración por la historiadora y diputada del Partido Popular.

“Traer a una diputada española para hablar de la soberanía nacional está (sic) un poco kafkiano”, declaró la presidenta mexicana.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que Álvarez de Toledo participara en un encuentro en la Universidad de la Libertad, donde lanzó críticas a la soberanía mexicana.

“La soberanía mexicana enfrenta tres amenazas internas: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia”, señaló Álvarez de Toledo en su discurso.

La diputada del PP aseguró de igual forma durante su intervención que la actuación histórica de Hernán Cortés en territorio mexicano no constituyó una violación a la soberanía.

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Las declaraciones de Álvarez de Toledo ocurren luego de que en mayo, Díaz Ayuso viajó a México para participar en diversos actos institucionales y encuentros con sectores empresariales y políticos, pero denunció un supuesto boicot y problemas de seguridad que la llevaron a cancelar parte de su agenda.

La polémica se intensificó cuando Ayuso afirmó que México estaba siguiendo una deriva preocupante y responsabilizó tanto a Sheinbaum como al Gobierno español de haberla dejado en una situación de riesgo, mientras que la mandataria mexicana acusó a los organizadores de la gira de actuar con una visión “trasnochada” y defendió la soberanía y la dignidad histórica del país.

Estas controversias se enmarcan en las tensiones diplomáticas surgidas desde que el Gobierno de México comenzó a exigir disculpas oficiales a la Corona española por los abusos cometidos durante la Conquista.

Las autoridades de ambos países registran paulatinos acercamientos institucionales para normalizar su relación a pesar de las divergencias persistentes sobre la memoria histórica y el pasado colonial.