Siete fiscalías demandan al Gobierno Trump por desviar inversión de eólica a hidrocarburos

La demanda, encabezada por la Fiscalía de Nueva York, busca anular en los tribunales el acuerdo por el que el Gobierno de Trump acordó pagar casi 1.000 millones de dólares a TotalEnergies para que abandonara dos parques de energía eólica en la Costa Este e invirtiera en combustibles fósiles en Texas.

TotalEnergies y sus socios renunciaron a los arrendamientos de los parques Carolina Long Bay, situado frente a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y New York Bight, localizado entre Long Island y el litoral de Nueva Jersey, que le fueron concedidos por el Gobierno del expresidente Joe Biden en 2022.

A cambio, la energética francesa invertía 928 millones de dólares en una planta de gas natural licuado (GNL) en Rio Grande (Texas), en exploración y producción de petróleo convencional en el Golfo de México y producción de gas de esquisto, y se comprometía a no desarrollar nuevos proyectos eólicos en EE.UU.

Según la coalición de fiscales, todos demócratas, el Departamento de Interior usó la "seguridad nacional" como justificación pese a que Washington había aprobado el arrendamiento "después de años de análisis", y para el reembolso usó fondos federales solo aptos para "litigios en marcha o inminentes" contra el Gobierno.

Todos ellos argumentaron que la cancelación de los arrendamientos de TotalEnergies "perjudicará a las economías, redes eléctricas y metas climáticas de sus estados", especialmente en Nueva York, que contaba con suplir así la creciente demanda, además de crear empleos y favorecer el desarrollo económico.

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Recordaron, además, que ese acuerdo siguió a varios intentos fallidos de eliminar proyectos de energía eólica después de que Trump, tras ser investido, ordenara un bloqueo nacional y una suspensión a algunos concretos, incluyendo en Nueva York; unas medidas que fueron paralizadas en los tribunales.

La demanda, que señala la violación de al menos dos leyes federales, fue interpuesta en el Distrito de Columbia por los estados de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Maine y Vermont, y cuenta con apoyo del Gobierno estatal de Nueva York.

El Gobierno Trump llegó a acuerdos similares con otras empresas para que abandonaran sus planes de desarrollar dos parques de energía eólica en Nueva York-Nueva Jersey y California y los desviaran a gas y petróleo, por unos 900 millones, reportó la semana pasada The New York Times.