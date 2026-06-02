Testigo reconoce que atención domiciliaria de Maradona "no se hizo de manera tradicional"

Barrio, que se desempeña en el área de cuidados asistenciales de la empresa Swiss Medical, explicó la modalidad de tratamiento que fue acordada por los médicos y familiares de Maradona junto con la compañía.

"Nos dijeron que iban a estar a cargo del paciente y que teníamos que darle lo que nos pidan", añadió, en alusión a las responsabilidades en torno al cuidado del paciente durante los 14 días que pasó en una vivienda en las afueras de Buenos Aires en la que se recuperaba de una cirugía en la cabeza.

Los detalles del tratamiento recibido por el astro durante esas dos semanas son objeto central de debate en el juicio ya que, según la acusación, tuvieron incidencia directa en su fallecimiento.

El pasado jueves, Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona y también imputada, reveló que algunos de los requerimientos que había hecho a Swiss Medical para aquella atención domiciliaria no habían sido cumplidos.

Por su parte, la gerente de Riesgo y Calidad de Swiss Medical, Mariana Flichman, aseguró en la misma audiencia que la empresa nunca se comprometió a ofrecer una "internación domiciliaria" sino que simplemente se comprometió a brindar “cuidados domiciliarios”, mediante enfermeros y acompañantes terapéuticos.

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En su testimonio de este martes, Barrio reconoció que la empresa recibió distintos pedidos de médicos y enfermeros y enfatizó que, debido a que "el paciente era alguien importante", se designó una coordinadora, que funcionaba como enlace con los médicos y familiares de Maradona y que "tenía que ver que las prestaciones solicitadas fueran viables".

Esa coordinadora era Nancy Forlini, única representante de Swiss Medical acusada en este juicio.

Tras la declaración de Barrio, fue el turno de Germán Dornelli, también empleado de la empresa de medicina privada, donde se desempeña como coordinador de cuidados domiciliarios para pacientes agudos.

Según explicó Dornelli, Forlini era quien recibía las peticiones de prestaciones médicas para la atención domiciliaria de Maradona y aclaró que era ella quien debía informarle cuáles eran los servicios autorizados para que luego su sector pudiera gestionarlos.

Antes de estos testimonios, este martes se expuso en la audiencia una grabación en la que se escucha a Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros de Maradona, advertir que la vivienda no estaba equipada para una urgencia.

En ese audio, Perroni también deja constancia que el requerimiento de un "kit de emergencias" le fue trasladado a Forlini, y agrega: "No cuesta nada estar preparados".

Maradona fue hallado muerto en esa vivienda el 25 de noviembre de 2020, víctima de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca", según reveló la autopsia.