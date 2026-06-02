Vujcic (BCE): la unión monetaria requiere la capacidad de absorber impactos

Vujcic consideró en la conferencia de la Opciones de moneda de Islandia que el euro ha probado su valor de varias formas.
"Hoy desempeña un papel fundamental en el comercio internacional, los mercados financieros y las tenencias de reservas", apostilló Vujcic en un discurso distribuido en Fráncfort.
"Dentro de Europa el euro ha facilitado el comercio, la inversión, el turismo, la integración financiera y la transparencia de precios transfronteriza", añadió el nuevo vicepresidente del BCE, que sustituyó al español Luis de Guindos el 1 de junio.
Vujcic destacó que los costes de transacción han bajado y que las economías pequeñas se han beneficiado de una integración mayor en el mercado único.