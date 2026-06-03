Agentes de inteligencia retienen a tres reporteros durante una cobertura en Caracas

Gutiérrez, junto a un fotógrafo de Reuters y una periodista local, se encontraban en un barrio popular cercano a El Helicoide, la sede en Caracas del Sebin y sitio denunciado como centro de torturas por opositores y ONG, tomando fotografías de los autobuses que iban saliendo, presuntamente con presos políticos que son trasladados a otras cárceles.

De repente, explicó Gutiérrez, fueron interrumpidos por funcionarios del Sebin, quienes les pidieron colaborar y no oponer "resistencia".

Los funcionarios, uno de los cuales forcejeó con el fotógrafo de Reuters Leonardo Fernández para revisar su cámara, les pidieron subir a sus motocicletas para llevarlos hasta el Sebin, donde se les solicitó despojarse de los equipos.

Minutos después, el agente protagonista del altercado con el fotógrafo se disculpó y los dejó en libertad.

Gutiérrez y Fernández fueron retenidos junto a la periodista Maryorin Méndez.

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Ninguno de los tres fue interrogado ni tampoco se les exigió que borraran el material gráfico, agregó Gutiérrez.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el hecho en X y reiteró que la cobertura periodística de sucesos de interés público debe ser respetada y garantizada.

Este miércoles, familiares de los presos políticos recluidos en El Helicoide se acercaron hasta ese centro para exigir la liberación de sus seres queridos, ante reportes de que serían trasladados a otras cárceles del país, sin que haya confirmación oficial.

"Desde la mañana, los familiares de los presos políticos llegaron al lugar; les negaron la visita y, además, no les han proporcionado información sobre posibles traslados", añadió la organización.

El presunto traslado de presos políticos se da un día después de que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunciara que El Helicoide no ha sido cerrada pese a la orden que dio la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero pasado de que fuera convertida en un centro social y deportivo.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Ese lugar ha sido descrito como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos ocurridos allí.

El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.