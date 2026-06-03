Al menos 21 muertos y 11 heridos en un incendio en un hotel del sur de Nueva Delhi

Las autoridades indicaron inicialmente que las llamas se originaron alrededor de las 08:45 hora local (03:15 GMT) en el restaurante Lemon Green. Sin embargo, la Policía de Delhi confirmó más tarde a la agencia local PTI que el siniestro ocurrió en el establecimiento de alojamiento Flourish Stay.

El desfase en la respuesta se debió a que los bomberos recibieron el aviso casi una hora después del comienzo del incendio, concretamente a las 09:45 (04:15 GMT).

La policía de la capital india detalló que "los equipos de emergencia rescataron a más de 40 personas y las trasladaron de urgencia a diversos hospitales, donde 21 de ellas fueron declaradas muertas a su llegada".

Las autoridades detallaron que entre las víctimas mortales hay ciudadanos procedentes principalmente de Asia Central y África.

Se teme que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas debido a que varios de los heridos se encuentran en estado crítico. Aún no se ha determinado la causa del incendio y se esperan más detalles producto de las investigaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, explicó en X que después de recibir información sobre el siniestro, se movilizaron equipos de los Servicios de Bomberos, la Policía, la Autoridad de Gestión de Desastres, los servicios de ambulancias y otras agencias para iniciar las operaciones de socorro.

Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, aseguró que las autoridades están brindando toda la asistencia posible a los afectados y anunció la liberación de fondos de ayuda para los familiares.

Los incendios resultan recurrentes en el país, a menudo provocados por el mal estado de las infraestructuras y la falta de controles durante su etapa de construcción.