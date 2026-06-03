Al menos seis muertos en un ataque israelí contra las afueras de Tiro, en el sur de Líbano

"Un ataque del enemigo israelí en el pueblo de Al Hosh, en el distrito de Tiro, causó seis muertos, entre ellos cuatro sirios y dos palestinos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

El sur del país volvió a ser objetivo este miércoles de una serie de acciones por parte del Estado judío, cuyos cazas y drones alcanzaron las zonas de Kharayeb, Shehour o Blat, esta última con al menos seis bombardeos diferentes, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró la noche del pasado lunes que el grupo chií libanés Hizbulá se había comprometido a detener sus ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenaría su ofensiva militar en el Líbano.

Sin embargo, la violencia continúa en activo, como ya ocurrió también durante el resto del alto el fuego técnico acordado a mediados de abril.

Paralelamente, ambos países iniciaron el martes en Washington una nueva ronda de diálogo para buscar una salida negociada al conflicto y está previsto que las conversaciones continúen este miércoles, en línea con lo que la mediación estadounidense considera avances en la dirección adecuada.