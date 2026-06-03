Amnistía denuncia que Egipto condenó a conocido activista a prisión con "juicio injusto"

Douma, que se dio a conocer como defensor de los derechos humanos en el país árabe durante la revolución de 2011, llevaba en prisión provisional desde abril por un artículo publicado en marzo que criticaba, precisamente, el impacto de los encarcelamientos arbitrarios en la estabilidad del Estado y por una publicación en redes sociales que denunciaba las condiciones a las que se sometía a los detenidos.

El juicio se celebró a puerta cerrada, según denunció el investigador regional de AI, Mahmoud Shalaby, que además indicó que el tribunal no quiso desmentir el contenido sobre las duras condiciones carcelarias en Egipto que Douma había denunciado en sus publicaciones.

Dada la falta de garantías durante el proceso, para Shalaby la condena "constituye un ataque devastador contra el derecho a la libertad de expresión" y un empleo del sistema judicial "como un arma", lo que "pone de manifiesto la implacable campaña del gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi para aplastar la disidencia pacífica y restringir el espacio cívico".

Por ello, exigió a las autoridades egipcias la "incondicional e inmediata puesta en libertad" del activista, "perseguido solo por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos", como otros tantos "miles de personas y familias" cuyas vidas han sido "destruidas" por el "uso indebido" de los mecanismos de justicia empleados por las autoridades del país.

Shalaby también cargó contra "la realidad vacía de los indultos presidenciales", como el recibido por el propio Douma en 2023, que no protegen a los activistas liberados de volver a ser detenidos por cargos similares.

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AI recuerda, además, que Douma fue sometido a "casi diez años en prisión tras un juicio por motivos políticos" antes del indulto y que, desde su puesta en libertad, "las autoridades han seguido abusando del sistema de justicia penal para perseguirlo, lo que incluye la apertura de siete investigaciones distintas, una prohibición arbitraria de viajar y restricciones para matricularse en estudios de posgrado".

Durante esta última estancia del activista en prisión provisional, la organización humanitaria denunció las restricciones que se le impusieron, con "menos visitas de las permitidas por la normativa penitenciaria egipcia" y una "exposición continuada a luz intensa en su celda" que fue denunciada y "nunca investigada".