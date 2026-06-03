Ataques ucranianos ensombrecen el comienzo del Foro Económico de San Petersburgo

Esta mañana el gobernador de la antigua capital zarista, Alexandr Beglov, informó que drones enemigos atacaron "varias infraestructuras críticas de los distritos de Kronstadt, Kírov y Krasnoselski".

"Varias instalaciones resultaron dañadas. En estos momentos se trabaja en paliar las consecuencias. Varias personas resultaron heridas. No hay muertos", añadieron las autoridades sin dar detalles.

Según muestran imágenes difundidas en las redes sociales rusas, sobre la ciudad se alzan densas columnas de humo negro. El canal de Telegram independiente Astra indicó que en la Terminal Petrolera de San Petersburgo, una de las mayores de su tipo en la región del Báltico, se desató un incendio.

La capacidad de producción de esta planta, que cubre una superficie de 37 hectáreas y cuenta con 21 depósitos de combustible, supera los 12,5 millones de toneladas anuales.

El medio publicó un vídeo en el que se aprecia cómo un dron de largo alcance se aproxima a los depósitos e impacta contra ellos, provocando una potente explosión.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se jactó del ataque en su cuenta de Telegram.

"Esta noche fueron atacados objetivos importantes en Rusia, incluida la terminal petrolera de San Petersburgo", indicó, al señalar que esta instalación, que alimenta la maquinaria de guerra rusa "se encuentra a unos 1.100 kilómetros de Ucrania".

Zelesnki añadió que también fueron atacados "objetivos militares en la base aérea de Kronstadt".

En este contexto, los residentes de San Peterburgo se quejan de fallos en el funcionamiento de internet móvil, una información que corroboran los portales Donwndetector y Sboi.rf.

Este masivo ataque deja mal paradas a las autoridades rusas, que esperaban inaugurar sin problemas el SPIEF, que en esta ocasión contará con invitados de Estados Unidos, China y Arabia Saudí, además de representantes de un centenar de países y los jefes de organizaciones como la OPEC o el foro APEC.

Entre los mandatarios invitados están el presidente de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, y de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, quienes serán recibidos por el líder ruso, Vladímir Putin, quien participará el viernes en el plenario del foro.

Además, asistirá el vicepresidente chino, Han Zheng, quien será recibido por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien visitó el gigante asiático hace apenas dos semanas, y el ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Salman.

El foro, que se celebra anualmente desde 1997, con la excepción de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, no cuenta con presencia occidental desde el comienzo de la guerra en Ucrania.