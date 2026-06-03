Austria celebra como "gran éxito" su elección para el Consejo de Seguridad de la ONU

La candidatura austríaca recibió 131 de los 193 votos en la Asamblea General de la ONU, tres menos que la de Portugal (134), que también fue elegida, y 27 más que la alemana (104).

"El uso y los numerosos contactos internacionales de los últimos años han dado sus frutos: Austria vuelve a sentarse a la mesa donde se decide sobre la paz, la seguridad y la estabilidad", señaló en un comunicado la ministra de Exteriores austríaca, Beate Meinl-Reisinger, que estuvo presente en la votación en Nueva York.

Gracias a esta campaña y su elección, Austria está "hoy más ampliamente posicionada a nivel mundial que nunca", agregó la responsable de la diplomacia austríaca.

Por su parte, el presidente federal del país, Alexander Van der Bellen, calificó el resultado como un "gran éxito" para Austria y abogó por un fortalecimiento de las Naciones Unidas frente al "ejercicio arbitrario del poder de los más fuertes".

"Austria defenderá con firmeza en el Consejo de Seguridad un multilateralismo basado en el derecho internacional y los derechos humanos", aseguró Van der Bellen en una nota.

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Austria fue elegida este miércoles por cuarta vez como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La anterior vez fue para el período 2009/2010.