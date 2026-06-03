Barbados abre una campaña de licencias para explorar bloques de petróleo y gas

El ministro de Energía, Desarrollo Empresarial y Comercio, Kerrie Symmonds, declaró que se ha abierto un plazo de tres meses, hasta el 1 de septiembre, para que las empresas presenten sus propuestas.

Según estudios sísmicos preliminares y evaluaciones técnicas, Barbados podría contar con importantes recursos de hidrocarburos en alta mar.

Symmonds afirmó que esto forma parte de los esfuerzos del Gobierno para desarrollar el sector del petróleo y gas en alta mar, pero sin perder de vista los planes en materia de energías renovables y en protección medioambiental.

"Queremos asociarnos con empresas que hayan demostrado que no solo operan en el sector del petróleo y el gas, sino que también gestionan el metano, que son responsables con el medioambiente y son conscientes de los desafíos climáticos", subrayó.

El Gobierno de Barbados redujo el número de bloques ofrecidos de 22, en la ronda de licitación anterior de 2022, a 19, reservando tres para un posible desarrollo futuro a nivel nacional.

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"La razón por la que solo ofrecemos 19 es porque hemos determinado que los bloques adicionales se reservarán para el desarrollo de la compañía energética del país y sus intereses conexos, es decir, los intereses nacionales", explicó el ministro.

Symmonds afirmó que la iniciativa forma parte de una estrategia multienergética más amplia que busca equilibrar la expansión de las energías renovables, la seguridad energética y la resiliencia económica del país.

Sobre las potenciales reservas de hidrocarburos, el director de Recursos Naturales, Jamar White, señaló que se estiman en más de 13.000 millones de barriles de petróleo y más de 40 billones de pies cúbicos de gas natural.

White también detalló que los criterios de precalificación que las empresas deben cumplir para obtener la aprobación incluyen capacidad legal, técnica y financiera, así como un componente de seguridad y medioambiente.

"Estos criterios establecen los estándares que las empresas deben cumplir y el historial ambiental que deben tener para poder participar en las negociaciones", aseguró.

Las autoridades esperan concluir las negociaciones en un plazo de tres meses, tras lo cual se requerirán evaluaciones de impacto ambiental antes de que pueda comenzar la exploración.