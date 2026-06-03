Baréin arresta a 15 personas acusadas de operar para una red iraní

En un comunicado, Interior indicó que los arrestados actuaban como agentes de campo encargados de ejecutar instrucciones destinadas a influir en sectores de la ciudadanía, especialmente entre jóvenes y adolescentes, mediante métodos de infiltración social y la creación de células organizadas para promover sus objetivos.

La operación se llevó a cabo tras las investigaciones y los informes de seguridad derivados de un caso previo relacionado con supuestos agentes iraníes en Baréin vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Las autoridades señalaron que los detenidos intentaban fomentar acciones contrarias a la ley y que sus movimientos habían estado bajo vigilancia por parte de los organismos de seguridad.

El Ministerio del Interior señaló que ya se han iniciado los procedimientos legales correspondientes contra los quince sospechosos, mientras continúan las investigaciones para identificar y procesar a cualquier otra persona que pueda haber participado en las actividades atribuidas al grupo.

Las autoridades bareiníes no aportaron detalles adicionales sobre la identidad de los detenidos ni sobre los cargos específicos que podrían afrontar.

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Estas detenciones tienen lugar en la misma jornada en la que Baréin (donde la mayoría de la población es musulmana chií -al igual que los iraníes- mientras que la familia real y la élite gobernante es suní) anunció que sus defensas antiaéreas interceptaron tres misiles y varios drones lanzados por Irán contra su territorio, poco después de que un ataque similar provocara "heridos e importantes daños" en el aeropuerto internacional del vecino Kuwait.

En las últimas semanas, Baréin llevó a cabo una serie de detenciones de personas acusadas de colaborar con los servicios de inteligencia y la Guardia Revolucionaria de Irán, para los que presuntamente vigilaban sitios estratégicos dentro del reino, recopilaban y transmitían información "con el fin de atacarlos".