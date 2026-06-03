Baréin dice que interceptó tres misiles y varios drones lanzados por Irán

"Irán continúa con su política agresiva mediante sus ataques criminales con misiles y drones dirigidos contra objetivos civiles en el reino de Baréin", denunció un comunicado el Ministerio de Defensa bareiní tras afirmar que sus sistemas antiaéreas "lograron interceptar y destruir tres misiles y varios drones".

La nota no dio a conocer más detalles, si bien aseguró que "todas las armas y unidades (del Ejército bareiní) se encuentran en el más alto nivel de preparación y disposición defensiva para proteger el reino".

Instó asimismo a los habitantes a "actuar con cautela y evitar acercarse o tocar cualquier objeto extraño o sospechoso que pudiera ser resultado de la agresión iraní, informando inmediatamente sobre ello a las autoridades competentes".

El comunicado bareiní coincidió con otro de Kuwait en el que las autoridades de ese país árabe anunciaron la suspensión de los vuelos en el aeropuerto internacional de la capital kuwaití por un ataque similar atribuido a Irán que "causó heridos e importantes daños materiales".

Las afirmaciones de Kuwait y Baréin llegan después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara, por su parte, en las últimas horas que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de "autodefensa".

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El CENTCOM precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Baréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes.