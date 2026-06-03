Binacional Itaipú y Unesco cooperarán en áreas científicas y de conservación ambiental

La rúbrica, que se produjo durante la instalación de la 38 sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-ICC), establece "un marco de cooperación" con el fin de "promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas internacionales relacionadas con la conservación", se lee en la carta de intención difundida hoy.

Asimismo, el acuerdo permitirá que ambas instituciones analicen "la infraestructura hidroeléctrica, las áreas protegidas, los corredores ecológicos, los paisajes asociados al embalse, los programas de conservación de biodiversidad y los elementos históricos y culturales vinculados a la integración" entre Brasil y Paraguay, que comparten la hidroeléctrica.

El convenio apunta que la cooperación tiene "carácter exploratorio y no vinculante", y que nada de lo dispuesto "deberá interpretarse como un compromiso relativo a la nominación de ITAIPU Binacional a la Lista del Patrimonio Mundial, su inclusión en una Lista Indicativa o la presentación de cualquier propuesta ante el Comité del Patrimonio Mundial".

La Binacional Itaipú gestiona una reserva de biosfera de 8 áreas, reconocida por la Unesco desde 2017, y con el objetivo de proteger la flora y fauna del Bosque Atlántico del Alto Paraná, así como promover el desarrollo sostenible de 16 municipios de Paraguay.

En estas reservas habitan especies en peligro de extinción como el jaguar, el puma y el tapir.