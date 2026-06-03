Bruselas avisa a España del riesgo de que incumpla su senda de gasto en 2026

Las recomendaciones de política fiscal publicadas hoy por el Ejecutivo comunitario piden al Gobierno que, a la vista del desvío previsto, "asegure que el gasto neto respeta las tasas máximas de crecimiento" establecidas en su plan fiscal, al tiempo que "hace uso de la flexibilidad de la cláusula nacional de escape para un mayor gasto en defensa".

La Comisión Europea calcula que el gasto público neto aumentará un 5,1 % este año y que el incremento acumulado entre 2024 y 2026 será del 14,9 %, frente a la subida máxima del 3,5 % y 13 % que fija, respectivamente, la senda fiscal.

Esto supondría un desvío equivalente al 0,6 % del PIB en 2026, por encima del máximo del 0,3 % anual que permiten las reglas comunitarias, y del 0,7 % del PIB acumulado durante el periodo, también superior al tope del 0,6 %.

Sin embargo, al aplicar la cláusula de escape, España puede descontar del cómputo acumulado -que pasa a ser el de referencia- el gasto adicional en defensa, que para este año será del 0,3 % del PIB, según cálculos de Bruselas.

Esto le permitiría rebajar el desvío al 0,4 % del PIB, dentro de los márgenes autorizados por las reglas.

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En concreto, el Ejecutivo comunitario estima que el gasto en defensa (según la definición de Eurostat, distinta a la de la OTAN) de España fue del 1 % de su PIB en 2025 y será del 1,2 % en 2026, lo que supone un incremento adicional de una y tres décimas del PIB, respectivamente, en comparación con el 0,9 % que gastó en 2024, año que se usa como referencia para la cláusula.

La flexibilidad para esa partida ha permitido también que España cumpla en 2025, pese a que aumentó su gasto público por encima del máximo pactado.

El desvío anual fue del 0,4 % del PIB, lo que infringe las normas europeas, pero el acumulado, el de referencia con la cláusula, se quedó dentro de los límites.

En este contexto, Bruselas sitúa a España entre los países "en riesgo de incumplimiento" para 2026 y le recomienda que "refuerce el gasto en defensa", al tiempo que asegura la "eficiencia" del gasto y adapta "gradualmente" su presupuesto "para mantener un gasto en defensa estructuralmente más alto".

La Comisión reitera su llamada a que las medidas para mitigar el encarecimiento de la energía - provocado por la guerra en Oriente Medio - sean "temporales" y enfocadas en los hogares vulnerables y empresas de alto consumo energético, asegurando además que su "coste fiscal es compatible con los compromisos del marco fiscal de la UE".

Esta tarea podría verse facilitada por la medida adoptada este miércoles por el Ejecutivo comunitario para dar más flexibilidad para el gasto en medidas energéticas hasta 2028 de modo que los países puedan gastar hasta un 0,3 % de su PIB anualmente, con un tope del 0,6 % para todo el periodo, sin que compute para el cumplimiento de las normas.

Bruselas llama además a "reforzar la sosteniblidad fiscal, en particular limitando las desgravaciones fiscales, mientras se protege el crecimiento y se apoya a los hogares con bajos ingresos".