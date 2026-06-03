Bruselas emplaza a España a reducir el abandono escolar y reforzar la FP dual

Aunque la tasa de abandono escolar temprano ha descendido en los últimos años, "sigue muy por encima de la media de la UE y del objetivo europeo para 2030", con diferencias regionales persistentes, señaló Bruselas en su informe.

Además, los jóvenes de origen extranjero tienen "casi tres veces más probabilidades de abandonar la educación de forma temprana que sus pares nacidos en España", mientras que "los jóvenes romaníes presentan niveles significativamente más bajos" de educación secundaria superior que la población general, según el texto.

El informe también alertó de que el bajo rendimiento en competencias básicas -lectura, matemáticas y ciencias- "ha aumentado gradualmente desde 2012", alejando a España del objetivo europeo de reducir por debajo del 15 % la proporción de alumnos con bajo rendimiento en estas materias en 2030.

En materia de formación profesional, Bruselas señaló que, pese a la reciente reforma del sistema, "el pleno despliegue de la FP dual aún no se ha producido", y que persisten "desajustes estructurales entre la FP y la educación superior y las necesidades del mercado laboral".

La escasez de cualificaciones intermedias convive con una "aguda escasez de competencias en determinados sectores técnicos, como la construcción y la industria manufacturera".

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"No podemos alcanzar ninguno de nuestros objetivos como unión sin las competencias adecuadas, en el momento y el lugar adecuados", dijo en rueda de prensa la comisaria de Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Mînzatu.

"Las competencias no son un mero complemento social a la competitividad", apostilló.

En el apartado de educación superior, la Comisión reconoció que España presenta altos niveles de titulación universitaria, pero advirtió de que persisten escaseces en campos de alta demanda como las TIC, la ingeniería y la sanidad, y que "las bajas tasas de participación, los desequilibrios de género y los abandonos en los programas STEM arriesgan limitar la capacidad de España para fomentar la innovación".

El Ejecutivo comunitario también pidió "reducir las disparidades regionales en el acceso a oportunidades y servicios", especialmente en las zonas que afrontan una "despoblación acelerada".

Por último, Bruselas recomendó a España garantizar condiciones laborales justas, reducir la segmentación del mercado laboral, combatir el trabajo no declarado y el falso trabajo autónomo, y fomentar la transición hacia formas de empleo indefinido.