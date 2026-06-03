Bruselas sugiere a España revisar el IVA reducido de hoteles y restaurantes

En el documento de recomendaciones económicas publicado hoy, el Ejecutivo comunitario señala que "España tiene la mayor brecha del IVA de la UE" como consecuencia de la aplicación de distintos tipos en este gravamen y también de las exenciones que existen.

"Un uso más restringido de los tipos reducidos del IVA contribuiría a simplificar el sistema fiscal", defienden los servicios económicos europeos en un documento en el que de manera general recomiendan "reforzar la sosteniblidad fiscal en particular limitando las desgravaciones fiscales mientras se protege el crecimiento y se apoya a los hogares de renta baja".

El texto nombra específicamente el sector de los hoteles y los restaurantes debido al "gran impacto presupuestario" que supone que se beneficie de un tipo reducido del 10 % a pesar de que esto implica un "limitado efecto redistributivo".

La Comisión toma como punto de partida un análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que estimaba en un 0,4 % del PIB (unos 7.000 millones) la pérdida de la recaudación por aplicar el tipo reducido del IVA en este sector, que aglutina en torno al 60 % de todas las exenciones y desgravaciones del sistema, según explicaron fuentes comunitarias.

Las mismas fuentes añaden que subir el IVA de este sector al tipo general del 21 % tendría efectos redistributivos positivos puesto que gran parte del consumo y de la recaudación posterior provendría de las rentas altas.

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También dentro del capítulo impositivo, la Comisión Europea apunta a que los ingresos derivados de los impuestos al trabajo representan el 90 % del aumento de la carga fiscal de la última década, lo que refleja "una dependencia mayor de la fiscalidad laboral".

En este sentido, subrayan que la decisión de no indexar los tipos del IRPF y el incremento de las cotizaciones sociales "han acelerado el giro de España" hacia una mayor imposición de los rendimientos del trabajo, aunque los ingresos por esta vía todavía representan un 19 % del PIB, por debajo de la media comunitaria del 20,3 %.

Esto contrasta, añade el documento, con la recaudación procedente de los impuestos al consumo y los gravámenes 'verdes', que en ambos casos se sitúan por debajo de la media comunitaria como porcentaje del PIB. En concreto, los impuestos medioambientales representan un 1,6 % del PIB español, frente al 2,1 % de la UE.

A nivel general, Bruselas afea que no existe en España "un enfoque sistemático para evaluar la efectividad de las desgravaciones fiscales" incluso a pesar de las "recientes evaluaciones" llevadas a cabo por la AIReF.

"La calidad de las finanzas públicas se podría beneficiar de unos mejores informes consolidados y un análisis sistemático de todas las bonificaciones fiscales en todos los niveles territoriales", remarca el Ejecutivo comunitario.