Carlos Cuerpo viaja a San Francisco para reforzar la "presencia" de España en EEUU

"Nos vamos a San Francisco, es un viaje con un alto contenido tecnológico", afirmó Cuerpo en conferencia de prensa en Ciudad de México, donde se encuentra de visita oficial.

El vicepresidente español indicó que el objetivo es, por un lado, "institucional" para "avanzar en la apertura de una posible futura de una oficina comercial en San Francisco".

Asimismo, indicó que buscará "seguir reforzando la presencia de España en EEUU y ayudar a nuestras empresas a lidiar con este contexto complejo ahora mismo a nivel comercial y de inversión"

En su estancia en EEUU durante este jueves, que no estaba en la agenda original de su viaje a México, Cuerpo sostendrá un encuentro con el alcalde de esa ciudad californiana, Daniel Lurie, para "hablar con el sector tecnológico en el ecosistema por excelencia de ese ámbito".

Cuerpo indicó que no tiene previstas reuniones con miembros de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que regresará posteriormente a España.