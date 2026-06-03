Chile "continuará dialogando constructivamente" con EE.UU tras propuesta de nuevo arancel

"Chile continuará dialogando con las autoridades estadounidenses para resguardar nuestros intereses y del sector exportador nacional, promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento de una relación comercial de beneficio mutuo", indicó el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Tras una investigación, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTER, por sus siglas en inglés) recomendó el martes aplicar gravámenes del 10 % a las importaciones de catorce socios, entre ellos la UE, México y Canadá, y del 12,5 % a otros 46 países, entre ellos China, Japón, Brasil o Chile.

“La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable”, dijo en un comunicado oficial el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, quien aseguró que "los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales".

La USTER informó de que recibirá comentarios sobre estas propuestas de nuevos aranceles hasta el 6 de julio próximo, tras lo que organizará audiencias públicas antes de tomar una decisión definitiva.

Los productos chilenos ya tienen un arancel temporal del 10 % impuesto por Trump después de que el Supremo invalidara en febrero gran parte del esquema arancelario anunciado por el mandatario el año pasado, en el llamado "Día de la Liberación".

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Si la recomendación de la USTER se concreta, el arancel se elevaría al 12,5 %.

"Nuestro país ha participado activamente en todos los procesos, y continuará activamente desplegado en todas las conversaciones con las contrapartes respectivas con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones", afirmó Pérez Mackenna, quien aseguró que ambos gobiernos tienen "muy buenas relaciones".

El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, es uno de los principales aliados de Donald Trump y nada más llegar al poder en marzo pasado se integró a la iniciativa 'Escudo de las Américas', lanzada en marzo el gobernante estadounidense para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.

Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

China es el principal socio comercial de Chile y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero, por lo que mantener los equilibrios entre ambas potencias se ha convertido en uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.