Cinco presos sospechosos de tener ébola huyen de dos centros sanitarios en el este de RDC

Los dos primeros huyeron durante la noche del sábado al domingo del Hospital General de Referencia de Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro del actual brote de ébola en el este congoleño.

Los otros tres escaparon el lunes de un centro de tratamiento situado en Rwampara, a unos diez kilómetros de la ciudad.

Según las mismas fuentes, citadas por Radio Okapi, emisora promovida por la ONU, los pacientes no estaban bajo custodia policial para evitar posibles contagios entre los agentes.

La fuga ha generado preocupación entre los habitantes de Bunia por el riesgo de transmisión comunitaria del virus, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los cinco fugitivos y han reforzado las medidas de prevención en la prisión central de la ciudad con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones humanitarias.

La provincia de Ituri concentra la mayoría de casos del brote de ébola declarado oficialmente el pasado 15 de mayo en el este de la RDC.

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Según los últimos datos oficiales del Gobierno congoleño, el país acumula 344 casos confirmados, incluidos 60 fallecidos, de los que 322 contagios (entre ellos 46 muertes) se han registrado en Ituri.

La epidemia se ha propagado a la vecina Uganda, donde se han confirmado quince contagios, entre ellos un hombre fallecido que se considera un caso importado de la RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la epidemia una emergencia de salud pública de importancia internacional.