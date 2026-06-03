Costa Rica promete salvaguardar interés de exportadores ante propuesta arancelaria de EEUU

"El Ministerio dará seguimiento cercano a la siguiente fase del proceso y coordinará las acciones necesarias para participar en la consulta pública, con el objetivo de continuar salvaguardando los intereses del sector productivo y exportador costarricense", explicó el ente en un comunicado de prensa.

La Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso este miércoles la imposición de aranceles del 10 % o del 12,5%, según la categoría asignada a cada economía, debido a que no han aplicado medidas suficientes para impedir importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

En el caso de Costa Rica, el arancel propuesto sería del 12,5 %, explicó el Gobierno costarricense.

La política estadounidense también contempla exclusiones para determinados productos, consistentes con las previstas en el marco de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Entre ellas se incluyen varias categorías de interés para la oferta exportadora agrícola costarricense, tales como café, piña, banano y jugo de naranja, entre otros, informó el Ministerio de Comercio Exterior costarricense.

La investigación de la USTR sostiene que 60 economías, incluidas México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, habrían mostrado una aplicación insuficiente de medidas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

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Antes de adoptarse una decisión final, la propuesta será sometida a un proceso de consulta pública y audiencias. Se prevé que las medidas que eventualmente se adopten den continuidad a la actual política arancelaria estadounidense.