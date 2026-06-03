De la Espriella expresa a Trump su "plena identidad" en seguridad y contra el comunismo

"Existe una plena identidad en nuestras políticas de seguridad: el narcoterrorismo es el cáncer que carcome nuestras sociedades y lo vamos a combatir sin tregua, con mano de hierro y sin complejos", manifestó De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, en un mensaje a Trump.

El mandatario estadounidense hizo público anoche su apoyo a De la Espriella, al que describió como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la "ley y el orden".

De la Espriella, que fue el más votado el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con 10,3 millones de votos (43,74 %), agradeció anoche brevemente el respaldo de Trump durante una entrevista con la revista Semana y hoy le envió un mensaje que divulgó en sus redes sociales.

"Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas. Juntos somos indestructibles", expresó hoy De la Espriella.

Según el ultraderechista, "esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos, más seguros sus hogares y más brillante su porvenir".

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El candidato, que el próximo 21 de junio disputará la presidencia en segunda vuelta con el izquierdista Iván Cepeda, del partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, el Pacto Histórico, agregó en su mensaje a Trump que comparte con él la "defensa de la propiedad privada, del libre comercio, del desarrollo productivo y del bienestar del pueblo como norte supremo de la acción de gobierno".

Finalmente, destacó que ambos hacen "un frente común contra el comunismo" y le manifestó su intención de sumarse al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad y militar presentada en marzo pasado por Trump con los países del continente aliados de Estados Unidos.