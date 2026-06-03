Detenidas dos personas por el asesinato de dos turistas en el parque Kruger de Sudáfrica

Los cuerpos de los sudafricanos Ernst Marais, de 71 años, y su esposa, Dina Marais, de 73, fueron hallados el pasado 22 de mayo con puñaladas en Cross Corner, a orillas del río Levubu, cerca de la confluencia con el río Limpopo.

"Dos ciudadanos mozambiqueños de 32 y 33 años fueron arrestados en Mozambique en relación con los asesinatos y vinculados directamente con el crimen", afirmó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) tras "investigaciones transfronterizas" coordinadas con las autoridades policiales de Mozambique.

El vehículo robado de las víctimas, una camioneta Ford Ranger de doble cabina, fue recuperado el 26 de mayo en Chókwè, en la provincia de Gaza (sur de Mozambique), lo que condujo a la detención del primer sospechoso en esa localidad el pasado lunes.

El segundo arresto se produjo este martes en la ciudad de Xai-Xai, en la misma provincia.

"Los sospechosos enfrentan dos cargos de asesinato y secuestro. Podrían añadirse cargos adicionales a medida que avancen las investigaciones. Se espera que los sospechosos comparezcan hoy ante el tribunal en Maputo, Mozambique", indicó el SAPS.

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La comisionada de Policía de la provincia de Limpopo (donde está el parque), teniente general Thembi Hadebe, subrayó que las detenciones representan "un hito importante en la investigación y demuestran la eficacia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia grave y violenta".

La entidad pública Parques Nacionales de Sudáfrica (SANParks) lamentó en su momento "profundamente" el hallazgo de los cuerpos, una noticia que causó "consternación" en la reserva natural.

"Es la primera vez en la historia del Parque Nacional Kruger que se registra un incidente de esta naturaleza", subrayó en mayo el ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Willie Aucamp.

Sudáfrica, un país marcado por grandes desigualdades sociales, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

El país registró 5.181 homicidios en el primer trimestre de 2026 (unos 58 al día), según datos oficiales.

El Parque Nacional Kruger es el más grande de Sudáfrica, con una superficie de casi dos millones de hectáreas, y presenta una alta densidad de animales salvajes que incluye a las cinco especies de caza mayor: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos.

La reserva es una importante atracción turística del país austral y recibe cerca de dos millones de visitantes al año.