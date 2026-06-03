EE.UU. advierte que atención médica en México puede ser más cara ante Mundial 2026

“En México, el costo de la atención médica puede ser más alto de lo esperado”, señaló la misión diplomática en una publicación en redes sociales dirigida a quienes se preparan para asistir a la Copa Mundial de fútbol 2026 que inicia el 11 de junio.

La alerta añade que las emergencias médicas pueden "ocurrir inesperadamente” y recuerda que la mayoría de los planes de seguro médico estadounidenses no cubren la atención fuera de Estados Unidos.

La embajada estadounidense también avisó que muchos hospitales mexicanos “no darán de alta a los pacientes hasta que se pague su cuenta”, por lo que recomendó consultar la información del Departamento de Estado sobre seguros de viaje.

En esa guía, el Gobierno de EE.UU. subraya que "no paga los costos médicos de sus ciudadanos cuando viajan al extranjero y pide planear con antelación visitas a hospitales, emergencias u otros gastos imprevistos durante el viaje.

El Departamento de Estado recomendó comprar seguro médico de viaje antes de salir de Estados Unidos y recuerda que Medicare y Medicaid no cubren atención médica fuera del país.

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La autoridad consular sugiere además revisar con la aseguradora si la póliza habitual incluye atención médica de emergencia y servicios rutinarios en el extranjero.

Si no existe esa cobertura, aconseja contratar una póliza temporal, algunas de las cuales pueden hacer pagos directos a hospitales.

La guía también recomienda seguro de evacuación médica para viajes a zonas de mayor riesgo o con atención limitada, ya sea por separado o como complemento del seguro médico.

El aviso se produce antes del Mundial 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes mexicanas del torneo, que prevé un alto flujo de aficionados extranjeros.

Según datos de la Secretaría de Turismo, el Mundial podría atraer 5,5 millones de visitantes, mientras la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) estima beneficios por más de 3.000 millones de dólares.