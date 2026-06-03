EE.UU. investiga también a los gobernadores mexicanos de Sonora y Tamaulipas, según prensa

Esta investigación se suma a la acusación contra Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, por supuestos nexos con el narcotráfico y la campaña de presión de la Administración de Donald Trump sobre México para combatir con más dureza a los cárteles de la droga.

De acuerdo con el periódico, que cita a varias fuentes anónimas, Duarzo y Villarreal, gobernadores de dos estados fronterizos, fueron despojados de sus visas para entrar a Estados Unidos como parte de una investigación penal.

Sin embargo, ambos políticos de Morena, el partido de la presidenta, han seguido ingresando con regularidad a territorio estadounidense como parte de un programa de cooperación con las autoridades de Estados Unidos.

Durazo, de 71 años, un cercano aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), está investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado pero viaja regularmente a Estados Unidos para tratarse de un problema de salud, detalló el periódico.

Según Los Ángeles Times, Villarreal, de 68 años, está investigado por el contrabando de combustible, conocido en México como huachicol, pero también forma parte de un programa de libertad condicional, por el que cuando cruza la frontera suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses.

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En un comunicado remitido al periódico, Villarreal negó haber cometido irregularidad alguna, calificando las acusaciones de falsas.

En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó graves cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, quien pidió una licencia de su cargo y también es del partido Morena, al que acusó junto a otros funcionarios de su Gobierno de cooperar con el Cartel de Sinaloa, una acusación que ha elevado todavía más las tensiones con el Gobierno mexicano.

Al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump designó como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico y ha presionado a México para que las fuerzas estadounidenses puedan atacarlos en territorio mexicano, algo que Sheinbaum rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.

La presidenta mexicana pidió el martes al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que "respete los asuntos internos" de México, después de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.