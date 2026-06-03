EEUU refuerza su presencia en Centroamérica en materia de seguridad sin evitar la polémica

Esto quedó evidenciado en Guatemala, donde el Gobierno de Bernardo Arévalo ha desmentido en la última semana informes de la prensa estadounidense de que se habrían acordado bombardeos conjuntos con tropas de EE.UU. en el territorio guatemalteco.

A continuación las claves sobre el estado de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Centroamérica.

La mayoría de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) se adhirieron al 'Escudo de las Américas', una nueva arquitectura de seguridad hemisférica lanzada por EE.UU. en marzo pasado que prevé intercambio de inteligencia militar y policial, operaciones coordinadas y entrenamientos conjuntos, y mecanismos de asistencia.

Los miembros del Sica son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Belice, Nicaragua y República Dominicana. Todos fueron invitados por el Gobierno de Donald Trump a participar en el 'Escudo de las Américas' con la excepción de Nicaragua, que fue apartada por sus nexos con China y Rusia.

Esta iniciativa se suscribe a la nueva etapa abierta por Washington con la reactivación de esquemas de cooperación con Centroamérica vinculados al apoyo económico, a compromisos más estrictos en control fronterizo, entre otros objetivos, incluida la relación regional con China.

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Honduras es la única nación de Centroamérica en la que existe una presencia permanente de tropas estadounidenses, desde 1980, aunque los ejercicios de entrenamiento combinados se remonta a 1965, de acuerdo con datos del Comando Sur del Ejército de EE.UU.

La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) opera en la Base Aérea Soto Cano, conocida como Palmerola, donde permanecen acantonados al menos 400 militares estadounidenses además de personal civil.

La FTC-Bravo trabaja para forjar alianzas con Honduras y con otros países de Centroamérica mediante la práctica de misiones que van desde apoyo a las operaciones del gobierno de EE.UU. hasta la lucha contra el crimen organizado transnacional, la ayuda humanitaria y asistencia de desastres y los esfuerzos para el desarrollo de las capacidades de las naciones socias, como explica el Comando Sur.

Con la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia de Honduras, en enero pasado, se ha iniciado una nueva relación de seguridad con Estados Unidos, y aunque se desconocen los alcances, el pasado 26 de mayo el mandatario recibió al senador republicano Bernie Moreno, con quien dialogó sobre seguridad regional, combate al crimen organizado y migración, según la Casa Presidencial de Tegucigalpa.

En el 2025 Panamá y Estados Unidos suscribieron acuerdos para reforzar la cooperación para la seguridad del Canal interoceánico y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que incluye un cronograma de adiestramiento conjunto con la presencia temporal y rotativa de militares estadounidenses en tres instalaciones de seguridad panameñas.

Estos acuerdos generaron controversia en Panamá - un país que estuvo ocupado por EE.UU. durante casi todo el siglo XX en razón de la operación del Canal interoceánico - con acusaciones de una supuesta cesión de la soberanía, lo que el Gobierno de José Raúl Mulino rechazó alegando que en las últimas tres décadas se han firmado más de veinte acuerdos similares.

EE.UU. revocó el visado a algunos políticos panameños que criticaron el acuerdo suscrito en abril de 2025 en Panamá por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en el marco de una reunión con comandantes militares de la región en la que el jefe del Pentágono afirmó que China representa una "amenaza para la paz" regional.

Panamá, un país que abolió su Ejército en 1990 tras la invasión de EE.UU. para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega - reunirá a ejércitos de 19 países entre julio y agosto próximo en el Panamax, una actividad insignia del Comando Sur que se desarrolla en el país desde hace más de 20 años.

Los acuerdos para combatir el narcotráfico y la migración irregular marcan la relación en materia de seguridad con El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

En El Salvador, el Comando Sur opera desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, el principal del país, un centro de monitoreo para el combate contra las drogas, y en Costa Rica está vigente desde hace años un acuerdo en el sector de Guardacostas con Estados Unidos para la vigilancia conjunta contra el narcotráfico en los océanos.

República Dominicana y EE.UU. mantienen vigente un acuerdo que permite estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos en instalaciones dominicanas que ya eran utilizadas previamente en la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno guatemalteco ha solicitado un apoyo aún más grande en temas de seguridad, sin que ello signifique la incursión de fuerzas militares estadounidenses en su territorio.

En materia de migración, en marzo de 2025, unos 250 migrantes venezolanos acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador y encerrados en la megacárcel insignia de la lucha contra las pandillas del Gobierno de Bukele.

Las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y Nicaragua son distantes.

No obstante, de forma semestral, el Gobierno nicaragüense autoriza "el ingreso al territorio nacional" de personal militar de EE.UU. para operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda y rescate en situaciones de emergencias, sin que se sepa si se llegan a realizar alguna de estas actividades.