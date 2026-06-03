Ejército de EE.UU. afirma que repelió ataques de misiles iraníes en el Golfo

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) también negó las afirmaciones de los Guardianes de la Revolución de Irán de que habían alcanzado el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Baréin y una base aérea distinta en la región.

“Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, pero todos fallaron en sus objetivos”, según un comunicado en X del mando militar estadounidense.

Ningún militar estadounidense resultó herido, añadió.

“Dos misiles iraníes disparados hacia Kuwait cayeron antes de alcanzar el territorio o se desintegraron en pleno vuelo, y tres misiles lanzados contra Baréin fueron inmediatamente interceptados por las defensas aéreas estadounidense y bareiní”, precisó la fuente.

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Antes de eso, el ejército estadounidense había “derribado tres drones” que fueron “lanzados por Irán contra embarcaciones civiles que navegaban legítimamente en las aguas regionales”, declaró también el ejército estadounidense.

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En respuesta, el mando militar para Oriente Medio afirmó que llevó “a cabo ataques en legítima defensa” contra objetivos terrestres en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Kuwait, por su parte, dijo que interceptó “ataques hostiles con drones y misiles”.

Más tarde, el mando militar estadounidense señaló que “una oleada adicional de drones iraníes que intentaban atacar a las fuerzas estadounidenses en Kuwait no logró impactar en los objetivos previstos”, y varios drones fueron derribados.