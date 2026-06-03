El CAC-40 de París cae el 0,71 % por el estancamiento en Oriente Medio y plan arancelario

La plaza bursátil terminó en los 8.150,42 puntos, con 26 valores en rojo y 14 en verde.
La sesión estuvo marcada por la cautela generalizada de los inversores, quienes prefirieron refugiarse ante un panorama macroeconómico y geopolítico que vuelve a tensarse.
Valores insignia del índice como los grupos de lujo LVMH (-2,98 %), Kering (-4,07 %) y Hermès (-2,46 %) lideraron las pérdidas de la jornada, debido a su vulnerabilidad ante las políticas proteccionistas y arancelarias de Estados Unidos.
En verde cerraron el gestor medioambiental Veolia y el líder mundial en gases industriales y medicinales Air Liquide, con subidas del 2,22 % y el 1,90 %, respectivamente.