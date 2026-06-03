El centro político de Colombia deja "en libertad" a sus votantes para la segunda vuelta

La postura contrasta con la candidata uribista Paloma Valencia, que quedó tercera en los comicios del domingo y anunció pocas horas después del cierre de las urnas su apoyo a De la Espriella, una decisión respaldada también por el expresidente y fundador de su partido, el Centro Democrático, Álvaro Uribe (2002-2010).

Uno de los primeros en desmarcarse de ambos aspirantes fue Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Valencia, quien este miércoles evitó adherirse a alguna de las campañas pese al respaldo de la excandidata uribista a De la Espriella.

"La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso", afirmó Oviedo, sobre la autonomía de los electores, y pidió centrar la campaña en las propuestas al tiempo que reclamó más debates entre los dos finalistas.

La posición de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que quedó en quinto puesto con 225.517 votos (0,95 %), es menos clara, pero se espera que se pronuncie más tarde.

Sin embargo, su compañero de fórmula, Leonardo Huerta, anunció este martes su respaldo a De la Espriella, que López dijo que respeta pero no comparte.

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"A Leonardo Huerta, su familia y movimiento inscriptor mi gratitud y aprecio. Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto", dijo López, que dio a entender que no votará por De la Espriella.

Una postura similar fue la del excandidato presidencial Mauricio Lizcano, que obtuvo 53.839 votos (0,22 %) y ocupó el séptimo lugar en la primera vuelta.

"No voy ni con el uno ni con el otro", afirmó Lizcano en un mensaje en video, en el que argumentó que Colombia está "al borde de una guerra civil política" y defendió la necesidad de proteger las instituciones democráticas.

El exministro anunció además la creación de una plataforma ciudadana denominada "Colombianismo", con la que pretende ejercer veeduría sobre quien resulte elegido presidente y vigilar el cumplimiento de sus promesas de campaña.

Sergio Fajardo, que obtuvo algo más de un millón de votos y terminó cuarto en la primera vuelta, tampoco ha anunciado por ahora una adhesión a alguno de los candidatos.

En cambio, divulgó un "Decálogo del millón de votos" en el que fijó diez prioridades programáticas para el país, acompañado de un mensaje en el que expresó que "los votos son de cada ciudadano y ciudadana y estos son libres".

Otra de las candidatas que se pronunció este miércoles fue Sondra Macollins Garvin, que sacó 19.000 votos y que también dijo que no se sumaría a ninguna campaña: "Todos hablan mal de todos luego se unen a repartirse todo, yo seré coherente haré control y el partido que tomo es irme al lado de la gente".

Mientras tanto, el partido Nuevo Liberalismo, del que hace parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también anunció que no otorgará respaldo institucional a ninguna candidatura y dejó en libertad a sus dirigentes y simpatizantes para apoyar la opción que consideren más conveniente.

Las definiciones de estos sectores son observadas con atención por las campañas de De la Espriella y Cepeda, que buscan atraer los cerca de tres millones de votos obtenidos por los candidatos que quedaron fuera de la contienda y que pueden ser decisivos en la segunda vuelta.