El Congreso de Guatemala aprueba nueva ley que endurece control contra el lavado de dinero

La nueva reglamentación recién aprobada en la noche del martes, denominada Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fue avalada por 150 de los 160 diputados que componen el Parlamento.

A la vez, la nueva ley cumple con los estándares solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional a nivel global que establece políticas para el combate contra el lavado de dinero.

"Se pasó la ley como la GAFI lo quería", dijo a periodistas el presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres.

De acuerdo a la nueva normativa, se endurecen las medidas cautelares penales contra el delito de lavado de dinero y también el embargo de bienes vinculados a quienes cometan dicho delito.

Además, también hay más obligaciones legales para abogados, auditores, empresas y entidades consideradas de alto riesgo en el manejo de fondos monetarios, en busca de mayor transparencia en sus transacciones.

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El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, indicó en sus canales oficiales de comunicación que la nueva ley "significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas".

De la misma manera, añadió que "hoy gana Guatemala" y que "pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

La diputada oficialista Andrea Reyes aseveró que la nueva ley le permite al país centroamericano modernizar su "sistema financiero y penal" contra el lavado de dinero, un flagelo que es "oxígeno de los criminales" que operan con violencia y corrupción.

En las últimas semanas, la embajada de Estados Unidos en Guatemala había solicitado al Congreso la aprobación de la nueva ley.

"Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas", expuso la misión diplomática estadounidense en mayo.