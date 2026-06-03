El dólar alcanza los 600 pesos en el mercado informal cubano, un tasa récord

Tras una subida de cinco pesos frente a la jornada anterior, el dólar llegó a esta posición luego de una serie de fuertes repuntes en las últimas semanas, que se pueden vincular a la presión hostil de Washington contra la isla. La tasa alcanzó los 500 pesos por dólar por primera vez el 11 de febrero de este año.

El tipo de cambio oficial (segmento III), por su parte, quedó fijado en los 524 pesos por dólar, según el Banco Central de Cuba (BCC). Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desestabilizó completamente la economía.

El tipo de cambio informal alcanzó los 200 pesos el 2 de octubre de 2022 y los 300 el 10 de febrero de 2024. Luego la depreciación se fue acelerando conforme se deterioraba la situación macroeconómica: escaló hasta los 400 pesos el 12 de agosto de 2025, llegó a los 500 el 11 de febrero del 2026 y este miércoles a los 600.

El Gobierno cubano ha criticado en varias ocasiones la tasa de referencia de El Toque, asegurando que es una técnica para desestabilizar la economía nacional, que favorece la especulación y la inflación, y que detrás están las presiones de Washington.

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Las causas de la fuerte depreciación del peso cubano son la profunda crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido el 15 % de su producto interno bruto (PIB) y no muestra signos de mejora, y la fuerte presión estadounidense de los últimos meses, que busca forzar un cambio económico y político en la isla.

La presión de Washington incluye un bloqueo energético, que ha paralizado en gran medida el país, y una Orden Ejecutiva que prevé amplias sanciones secundarias para toda persona o empresa extranjera que realice negocios en el Gobierno cubano y sus empresas estatales.

El miedo a estas sanciones ha hecho que en los últimos días importantes empresas extranjeras hayan anunciado su salida parcial o total de la isla, entre ellas la minera canadiense Sherritt (mayor inversión exterior en el país) y las principales hoteleras que operaban en el país (Melia, Iberostar y Blue Diamond).