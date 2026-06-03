El euro cae por debajo de 1,16 dólares tras tensiones en Oriente Medio y el alza del crudo

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1598 dólares, frente a los 1,1646 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1614 dólares.

Estados Unidos sigue atacando a Irán, Teherán atacó a Kuwait y Baréin, e Israel invade el sur del Líbano, por lo que la situación en Oriente Medio se desestabiliza más.

Por ello aumenta la aversión al riesgo y suben de nuevo los precios del petróleo.

Algunos datos económicos de la zona del euro tampoco alentaron las compras de euros pese a que indican que el BCE subirá sus tipos de interés.

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La actividad empresarial del sector privado en la zona euro registró en mayo dos meses consecutivos de contracción por primera vez desde finales de 2024.

"Las presiones de los precios se han intensificado hasta alcanzar su nivel más preocupante en más de tres años, lo que sugiere que la inflación podría acercarse al 4 % en los próximos meses", dijo el economista jefe de empresas de S&P Global Market, Chris Williamson.

Los precios de producción subieron en abril en la zona del euro un 4,9 % interanual debido al encarecimiento de la energía del 12,3 %.

Williamson considera que una subida de los tipos de interés del BCE "podría considerarse una medida de precaución", pero "será más difícil justificar nuevas subidas si la economía continúa debilitándose".

En EEUU nuevos datos de empleo y crecimiento de la actividad económica incrementan las expectativas de subidas de los tipos de interés e impulsan al dólar.

El sector privado creó en Estados Unidos 122.000 empleos en mayo respecto al mes anterior, según ADP.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero subió en mayo 0,9 puntos, hasta 54,5 puntos, según el Instituto para la Gestión del Suministro (ISM por sus siglas en inglés).

La entrada de pedidos a la industria estadounidense subió en abril un 4,8 % respecto al mes anterior.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1597 y 1,1633 dólares.