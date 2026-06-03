El exdirigente tailandés Thaksin, eximido de la libertad condicional por un indulto real

El magnate de 76 años, que gobernó Tailandia entre 2001 y 2006, salió de la cárcel en libertad condicional el pasado 11 de mayo tras pasar ocho meses en una prisión de máxima seguridad en Bangkok, donde cumplía una condena de un año impuesta por el Tribunal Supremo al concluir que recurrió a una maniobra para eludir la cárcel en 2023.

Thaksin se beneficiará de la medida porque el decreto real contempla, entre otros supuestos, a los reclusos en libertad condicional a quienes les quede menos de un año de condena y a aquellos que ya hayan cumplido al menos un tercio de la pena.

Tras su liberación provisional el 11 de mayo, el exdirigente estaba obligado a llevar un brazalete de monitoreo electrónico y a presentarse periódicamente ante las autoridades, una medida que quedará sin efecto hoy con la entrada en vigor del indulto real.

El ministro de Justicia, el general de policía Ruddhaphol Naowarat, confirmó que el Thaksin figura entre los beneficiados por el indulto, cuyo alcance total no ha sido detallado, y aseguró que la pulsera de debía llevar "puede ser removida de inmediato", aunque los comités provinciales aún deben completar los procedimientos administrativos correspondientes, según recoge la cadena pública Thai PBS.

El magnate, que aún no ha hecho comentarios al respecto, es considerado el poder en la sombra del partido progresista Pheu Thai, que forma parte de la actual coalición gobernante, dada su notable influencia pese a no ocupar cargos formales.

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En su día enemigo del poderoso Ejército y de las fuerzas conservadoras del país, el exmandatario fue detenido para cumplir varias condenas pendientes por corrupción en agosto de 2023, cuando regresó a Tailandia tras años de exilio y coincidiendo con el retorno al poder de su partido, aunque se le permitió permanecer hospitalizado bajo custodia en lugar de ingresar en prisión.

Protagonista de una de las familias políticas más influyentes del país, Thaksin permaneció seis meses hospitalizado antes de pasar a un régimen de arresto domiciliario, que completó en agosto de 2024.

Esa hospitalización fue considerada una evasión de prisión por el Supremo y motivo esgrimido para su actual condena, mientras continúa la incertidumbre sobre un eventual retorno oficial a la primera línea política.