El Gobierno asegura que la "gran mayoría" de portugueses trabaja pese a huelga

La ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, dio detalles de la jornada de protesta en una rueda de prensa en Lisboa, en la que reconoció que se han registrado "algunas limitaciones" de funcionamiento en el sector público, mientras que la adhesión "es muy reducida en el sector privado".

"En el sector privado la adhesión a la huelga de hoy es absolutamente residual y en algunas áreas es incluso nula", recalcó.

Según sus datos, "naturalmente, en el sector público hay mayor adhesión", siendo los sectores más afectados los transportes y el sanitario.

En el educativo, entre el 38 % y 45 % de las escuelas están cerradas por falta de trabajadores, con una adhesión del 41 % entre el personal no docente y un 24 % entre los profesores.

En los transportes, se limitó a comentar que se están respetando los servicios mínimos, mientras que en los hospitales hay "alguna limitación", también con servicios mínimos.

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Citando datos proporcionados por las patronales, Palma Ramalho aseguró que en el sector industrial "todas las fábricas están trabajando en las principales áreas de producción" del país.

En las grandes superficies y comercios, continuó, "no hubo ninguna alteración" en la atención, por lo que el transporte de bienes y mercancías se produjo "con normalidad".

En el sector turístico, dijo que "no hay ninguna limitación en la hotelería, en las agencias de viajes" y que en la aerolínea portuguesa TAP, bajo control estatal, "hay efectos indirectos, pero no en la operación".

Aun así, de acuerdo a lo que la propia TAP indica en su web, la compañía tiene previsto operar 79 vuelos en el marco de los servicios mínimos decretados durante la huelga en el país.

Tampoco en los hospitales privados se han registrado limitaciones, según los datos del Ejecutivo

La huelga general, convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), comenzó la pasada medianoche y tendrá una duración de 24 horas, aunque sus efectos también podrán sentirse en las primeras horas del jueves.

Desde la CGPT-IN esperan una "gran" adhesión a la paralización, que es la segunda huelga general en el país en seis meses, ambas convocadas en contra de la propuesta del Gobierno para alterar la legislación laboral.

La anterior huelga general, celebrada el 11 de diciembre y convocada por la CGTP-IN y UGT (que no se ha sumado en esta ocasión), fue la primera huelga en Portugal en doce años, desde los tiempos de la 'troika'.

Los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta de reforma de la legislación laboral impulsada por el Ejecutivo de centroderecha, que presentó el proyecto a mediados de 2025 y finalmente lo aprobó este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).

Se oponen a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.