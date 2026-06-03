El juez del caso estatal de Mangione lo cita para el 16 de junio tras audiencia privada

Mangione compareció ante el magistrado encargado del caso, Gregory Carro, por videoconferencia en una sesión confidencial que el acusado había solicitado, según explicaron los medios presentes en la corte.

Además de Mangione, "sus abogados estaban presentes, la acusación estaba presente. A petición de la defensa, ese procedimiento se ha declarado secreto por el momento", dijo el magistrado, según explicó el periodista Erik Uebelacker en un mensaje en X.

Consultada por EFE, la defensa de Mangione no dio detalles sobre las razones para que esta audiencia fuera secreta.

La prensa que asistió al tribunal se quejó por no haber podido entrar a la audiencia, como sí ocurre mayoritariamente en los tribunales de Nueva York y todo Estados Unidos.

Carro convocó a una nueva audiencia para el 16 de junio, esta vez presencial, e invitó a los medios a asistir.

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En la última audiencia de su caso estatal, el magistrado Carro admitió el arma y el cuaderno incautados durante el registro al acusado como pruebas en el juicio, pero descartó varios objetos encontrados en su primera detención en Pensilvania.

El juez aceptó así parte de la petición de la defensa de Mangione para desestimar algunas de las pruebas encontradas cuando lo detuvieron en un McDonald’s en Pensilvania al concluir que el registro se produjo sin orden judicial y fuera de los límites de un registro incidental al arresto.

Sin embargo, mantuvo el cuaderno rojo y los escritos inculpatorios como una de las evidencias del caso.

Mangione, que se declaró inocente y está detenido en una cárcel federal de Nueva York, enfrenta cargos federales y estatales.

Hace unas semanas, el juez Carro fijó el inicio del juicio del caso estatal para el 8 de septiembre de este año.

Está previsto que se celebre una audiencia del caso federal sobre el proceso de selección del jurado el próximo 15 de junio, un día antes de la audiencia convocada hoy por el juez Carro.