El jurado destaca de Messi su "deslumbrante talento" y su "continuada labor solidaria"

El jurado, que ha estado presidido por la nadadora Teresa Perales, que ganó este mismo premio en 2021, valoró que Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 y que este año va a disputar su sexto Mundial, es el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol.

Además, resaltó que Messi se ha ganado "el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo", según recoge el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo.

La candidatura de Messi fue propuesta por el presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, David González Alonso, y en las deliberaciones del jurado se impuso a otras veintiséis de una docena de nacionalidades.

Este premio recayó el año pasado en la tenista estadounidense Serena Williams por su "palmarés deportivo incuestionable", con 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos, así como por la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género, según recogió el acta del jurado.

En las ediciones más recientes, este galardón ha recaído en la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks'.

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El Premio Princesa de Asturias de los Deportes ha sido el sexto de los ocho premios en fallarse este año, en el que estos galardones alcanzan su cuadragésima sexta edición.

En las últimas semanas han sido distinguidos la cantante estadounidense Patti Smith, en la categoría de las Artes; la productora de animación japonesa Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la secuenciación rápida de ADN, en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional, y el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales.

Aún quedan por fallarse los premios de las Letras, el próximo 10 de junio, y el de la Concordia, una semana después.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes de España en el Teatro Campoamor de Oviedo (norte), acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.