El ministro de Defensa ruso recibe a su homólogo tayiko para tratar cooperación bilateral

"Quisiera destacar el dinámico desarrollo de nuestra cooperación militar y técnico-militar bilateral", declaró el ministro de Defensa de Tayikistán, citado por la agencia TASS.

Beloúsov destacó que la colaboración entre ambos países a través de sus respectivos ministerios tiene por objetivo mejorar el potencial de combate de las Fuerzas Armadas tayikas mediante el intercambio de experiencia en combate, el entrenamiento de tropas y la formación de personal militar.

"Garantizar el funcionamiento de la 20º base militar y fortalecer sus capacidades desempeña un papel fundamental en este proceso", explicó el ministro ruso.

Justo antes, Beloúsov se reunió también con su contraparte bielorrusa, Víktor Jrenin, con quien también trató cuestiones de cooperación militar bilateral.

"Esto es especialmente importante dadas las actividades hostiles que la OTAN mantiene cerca de las fronteras de nuestros países", explicó Beloúsov.

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Jrenin, mientras tanto, celebró los constantes contactos entre ambos ministerios.