El príncipe de Gales pide "proteger" la cultura de los pubs británicos

"Amo los pubs, y quiero hacer todo lo que esté en mi mano para apoyarlos porque amo a la comunidad. Tenemos que proteger nuestros pubs", comentó hoy el primogénito del rey Carlos III en una visita al 'Prince of Peckham', un local del barrio de Peckham, al sureste de Londres.

"Podría quedarme aquí para siempre", aseveró Guillermo, antes de animarse a servir una pinta de cerveza con su punto justo de espuma y recibir el aplauso de los asistentes.

Para el príncipe, los pubs -un local que sirve como bar, café y restaurante- "son el pegamento y el tejido" de una comunidad. "Es la gente, el equipo en torno a un pub, la que lo consigue", añadió.

La institución del pub, que en muchos barrios y áreas rurales del país actúa como lugar de encuentro o centro social, está en crisis y el año pasado cerró un pub por día. Desde el año 2000, han cerrado 15.000 en Inglaterra y Gales, según las cifras que hoy ofrece el diario The Telegraph.

Los dueños de los pubs -una abreviatura de 'public house'- se han quejado con frecuencia de la carga impositiva que soportan, y el pasado enero, atendiendo a sus quejas, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, anunció un descuento de un 15 % en el impuesto de sociedades que pagan, más una congelación de dos años en los impuestos sobre las facturas.