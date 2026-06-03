El rendimiento del bono de EE. UU. a 30 años roza el 5 % ante incertidumbre sobre Irán

En torno a las 13.00 hora local (17.00 GMT), el rendimiento de los bonos de deuda a 30 años sumaba 2,9 puntos básicos, hasta el 4,996 %.

Por su parte, el del bono a 10 años, cuya tasa de interés sirve como base para calcular el precio de hipotecas y otros créditos, ganaba 4,2 puntos básicos, hasta llegar al 4,497 %.

El mes pasado, el bono a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007 ante el temor a una subida de los tipos de interés si la inflación se disparaba por la guerra.

El aumento del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) fue una de las razones que presionó al alza el rendimiento. El crudo de referencia de EE.UU. se situó por encima de los 95 dólares el barril en gran parte de las primeras horas de la sesión.

También por los últimos ataques en Oriente Medio, que han alertado a los inversores al reflejar la falta real de avances en las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo con el que poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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Kuwait, aliado de EE.UU. en la región, detectó y respondió a un total de 13 misiles balísticos y 17 drones lanzados por Irán este miércoles. Los ataques causaron la muerte de un ciudadano indio, la primera reportada por este país.

Además, Baréin, otro aliado árabe de EE.UU. en el Golfo, anunció que sus defensas antiaéreas han interceptado tres misiles y varios drones lanzados por Teherán.

Mientras tanto, Estados Unidos e Irán siguen inmersos en sus negociaciones para poner fin al conflicto, que ya se extiende más de tres meses, y para reabrir el estrecho de Ormuz.