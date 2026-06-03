El zoo de Zúrich sacrifica un elefante recién nacido incapaz de ponerse en pie

El elefante, macho y de la especie asiática, nació el lunes 1 de junio sin que su madre, la hembra de 40 años 'Hindi', sufriera complicaciones en el parto, pero el recién nacido no pudo ponerse de pie, algo que las crías de este animal suelen lograr a los pocos minutos.

"Intentó con todas sus fuerzas levantarse en varias ocasiones, pero no podía apoyarse lo suficiente en sus patas traseras y permaneció tumbado", explicó el director del zoo, Severin Dressen, este miércoles en un comunicado.

El pequeño tampoco pudo incorporarse durante la noche, pese a los cuidados intensivos de cuidadores y veterinarios, por lo que el martes se le práctico la eutanasia por vía intravenosa.

El zoo de Zúrich acumula una serie de desgracias relacionadas con su población de elefantes: dos recién nacidos con problemas de desarrollo ya fueron sacrificados en 2020 y 2023, otro falleció en 2020, aplastado accidentalmente, y un cuarto pereció por una lesión en una de sus patas el pasado mes de septiembre.