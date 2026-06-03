España busca "minimizar" impacto en sus empresas en Cuba de las sanciones de EEUU

“Este es el esfuerzo en el que estamos ahora para minimizar el impacto en nuestras empresas”, señaló durante una comparecencia en Ciudad de México, donde realizó una visita oficial para reforzar la relación económica entre España y México.

Sus declaraciones se dan en el marco de su visita en Ciudad de México y luego del anuncio de Meliá, la mayor operadora turística española en la isla, de dejar sus operaciones hoteleras en el país caribeño por las sanciones de Washington a la isla.

“Nosotros desde el primer momento estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la Administración americana”, dijo Cuerpo al ser preguntado por la situación de las compañías españolas que aún operan en Cuba en conferencia de prensa en la capital mexicana.

El también ministro de Economía, Comercio y Empresa aseguró que el Gobierno español mantiene un “diálogo permanente” con sus empresas para “ayudarles y acompañarles en este momento”.

Cuerpo explicó que ese acompañamiento se realiza a través de la Oficina Económica y Comercial de España y de la Secretaría de Estado de Comercio, que actúa “como puente” incluso con las autoridades estadounidenses.

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La declaración se produjo después de que Meliá Hotels International anunciara que dejará de gestionar, comercializar y prestar servicios de marca en 15 hoteles en Cuba, en medio del deterioro de las condiciones geopolíticas, legales y económicas en la isla.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses tiene como objetivo empresas o entidades relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana y con el conglomerado militar GAESA, con un periodo de cierre ordenado de ciertas operaciones hasta el 5 de junio, tras una orden ejecutiva emitida el 1 de mayo por el presidente, Donald Trump.

Meliá no es la única empresa afectada, también Iberostar dejó de operar y comercializar 12 hoteles en Cuba desde el 1 de junio, aunque mantiene seis establecimientos abiertos, mientras que la canadiense Blue Diamond anunció el cese inmediato de sus operaciones en la isla.

Cuba informó este miércoles de la suspensión de transacciones con Visa y Mastercard desde el 6 de junio, tras la decisión de un socio extranjero de dejar de procesar por el impacto de las sanciones estadounidenses.