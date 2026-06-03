Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan "Lanza del Sur" y publicaron, en su cuenta oficial de X, el vídeo del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil a alta velocidad.

Los dos tripulantes que murieron durante el operativo se suman a los más de 200 acumulados, en un periodo de casi 10 meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, desde que inició el plan en agosto de 2025.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado la serie continua de operaciones, con múltiples ataques en distintos puntos del Caribe y el Pacífico oriental, con un promedio de tres ataques a la semana.

El Gobierno estadounidense sostiene que los objetivos eran embarcaciones vinculadas a redes de narcotráfico catalogadas como organizaciones "terroristas" o criminales transnacionales, lo que justificaría el uso de fuerza militar en lugar de operaciones policiales tradicionales.

Las mismas fuerzas armadas destinadas para estos operativos son las que realizaron la misión de captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas el 3 de enero pasado.

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Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellos entidades como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han cuestionado la legalidad de los ataques y alertado de que no existen verificaciones independientes sobre la identidad de los fallecidos ni sobre su presunta vinculación con redes de narcotráfico, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones.