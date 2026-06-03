Familia despide a desaparecido colombiano después de tres décadas "en un lugar no digno"

El acto fúnebre del hombre que permaneció "en un lugar no digno" tras su desaparición en 1996 tuvo lugar en el cementerio de Florencia, capital del departamento de Caquetá (sur), luego de que la UBPD entregara los restos a su madre Romelia y su hija Yudi.

"El cuerpo de Félix fue encontrado en el departamento de Meta y pudo ser devuelto a la familia, una tarea que se desarrolló de manera articulada con el Grupo Interno de Trabajo Territorial Meta", manifestó Carlos Romero, funcionario de la UBPD en Caquetá.

Según la UBPD, con la entrega terminó la búsqueda que emprendió la familia hace tres décadas cuando el hombre, que se dedicaba a las labores ganaderas, desapareció en el departamento de Meta (centro), lugar al que se trasladó desde su Caquetá natal para buscar nuevas oportunidades.

Con el entierro de su hijo, y después de años de búsqueda, Romelia no oculta su dolor, pero también expresó alegría durante la ceremonia religiosa que conmemoró la entrega digna de Félix.

"Sé que lo tengo aquí. Ya no está ausente", manifestó la mujer, que recordó con nostalgia que a su hijo "le gustaba mucho el ordeño y el campo".

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En tanto, Yudi, la hija del hombre desaparecido que tenía tan solo dos años cuando el conflicto armado que vive Colombia, recupera el recuerdo de su padre, que trata de inmortalizar dibujando su nombre en la lápida del nicho luego de que este permaneciera en "un lugar no adecuado, no digno para que pudiese descansar en paz".