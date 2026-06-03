Fiscalía recurre y pide más cárcel por frustrado atentado en concierto de T.Swift de Viena

"Hemos presentado un recurso de apelación contra la sentencia" en primera instancia, confirmó este miércoles una portavoz de la Fiscalía, en declaraciones a la agencia austriaca APA.

También la condena a 12 años de cárcel para un cómplice del principal acusado fue recurrida por la Fiscalía.

Por su parte, los abogados de la defensa han presentado también recursos de nulidad y apelaciones en el caso, explicó este miércoles el Tribunal Regional de Wiener Neustadt, al sur de Viena, donde el juicio concluyó el pasado 28 de mayo.

El Tribunal Supremo de Austria tendrá que estudiar los recursos y las apelaciones presentados antes de dictar una sentencia definitiva, lo que previsiblemente no ocurrirá hasta después del verano europeo.

Las sentencias incluyeron varios cargos de terrorismo, como complicidad en grado de tentativa de asesinato, viaje con fines terroristas, adiestramiento con fines terroristas, pertenencia a organización terrorista y organización criminal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un jurado declaró culpables a Beran A. y Arda K., ambos de nacionalidad austríaca y de 21 años, de haber constituido, junto a un conocido común llamado Hasan E., una célula del grupo terrorista Estado Islámico (EI) para cometer atentados.

Según las conclusiones del tribunal de primera instancia, los tres se habían radicalizado y planearon perpetrar tres ataques simultáneos el 11 de marzo de 2024 en La Meca (Arabia Saudí), Estambul y Dubái contra las fuerzas de seguridad.

Al final, solo uno de los tres (Hasan E.) cometió su agresión al herir con un cuchillo a un guardia de seguridad frente a la Gran Mezquita de La Meca y apuñaló a otras cuatro personas antes de ser arrestado.

Desde entonces, el sospechoso permanece en el reino saudí a la espera de juicio.

Los otros dos volvieron a Viena sin cometer sus agresiones, aunque Beran A. urdió un plan para embestir con un coche a la multitud congregada a la entrada del estadio Ernst Happel el 9 de agosto de 2024 donde iba a actuar Taylor Swift ante decenas de miles de personas.

Los investigadores austriacos, que siguieron una pista tras recibir informaciones de servicios secretos extranjeros, descubrieron el complot a tiempo y detuvieron al joven dos días antes.

En el interrogatorio policial el acusado admitió que su deseo era matar al máximo número posible de seguidores de Swift.

En cambio, Arda K. mantuvo un comportamiento discreto tras su retorno a Austria y fue detenido en abril de 2025, tras ser identificado como presunto cómplice.