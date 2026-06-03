Fujimori llama a Sánchez "un Frankenstein político" por rehacer su programa de gobierno

Durante un mitin realizado la víspera en la noche en la población costera de Huarmey, en la región de Ancash, Fujimori cuestionó los cambios en el plan de gobierno de Sánchez, al opinar que genera dudas sobre la coherencia de sus propuestas, y tildó también a su rival como un mal imitador del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a cuyo nombre compite en estos comicios.

“El señor Sánchez cambia de planes como de discursos a cada rato. Lo que me demuestra la foto de ayer, con esas personas que han estado en diferentes gobiernos, es una repartija más. En realidad, es un Frankenstein político”, aseveró la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en referencia a la obra literaria de Mary Shelley.

Esta semana, el candidato de izquierda presentó un nuevo plan de gobierno con el resto de fuerzas políticas de izquierda y de centro que lo respalda en esta segunda vuelta contra Fujimori, donde ha suavizado y moderado su plan inicial, al descartar propuestas como revisar los tratados de libre comercio vigentes con otros países y retirar a Julio Velarde como presidente del Banco Central.

Mientras, la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular elogió a su equipo económico, encabezado por el exministro Luis Carranza, y criticó al que eventualmente sería titular de Economía de Sánchez, Pedro Francke, exministro con Castillo.

Fujimori también criticó el plan de Sánchez de esperar los resultados de la votación del domingo junto a Castillo, en la cárcel donde cumple una condena de once años y cinco meses de prisión por el intento de golpe de Estado que trató de dar a finales de 2022.

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"Eso muestra lo hipotecado que está el señor Sánchez, tanto a Pedro Castillo como a Antauro Humala", dijo la candidata en referencia al hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien es un líder ultranacionalista que Sánchez acogió en sus listas electorales tras salir de prisión luego de diecisiete años por el Andahuaylazo, una sublevación militar donde murieron cinco policías.

"Eso será un triunvirato, un gobierno de los tres y, lamentablemente, vemos en Sánchez una mala imitación de Pedro Castillo”, anotó Fujimori.

Frente a cientos de sus simpatizantes, la aspirante también anunció que mejorará la infraestructura competitiva como las carreteras, además de la infraestructura básica como saneamiento, títulos de propiedad y seguridad ciudadana.

Más de 27,1 millones de peruanos están llamados el domingo a las urnas para elegir entre Fujimori y Sánchez a la opción que gobernará el país en el periodo 2026-2031, luego de una década de inestabilidad política donde han pasado ocho presidentes, en una sucesión de destituciones presidenciales impulsadas desde el Parlamento, con votos en la mayoría de casos del fujimorismo.