FundéuRAE: “una vez” y “una vez que”, diferencias

Sin embargo, en ocasiones se ven frases como “La propuesta le será remitida una vez la hayan analizado”, “Las enfermeras, una vez sepan en qué hospital desarrollarán su formación, tendrán que dar un segundo paso” o “Una vez den su visto bueno, será la FIFA quien tenga la última palabra”.

Según el “Diccionario panhispánico de dudas”, “una vez que” se usa con el sentido de ‘cuando, después de que’ (“Una vez que florecen, se pueden recoger”). Por su parte, “una vez”, sin la conjunción “que”, se utiliza solo con participios para señalar que algo ocurre de manera inmediatamente posterior a lo expresado con esta construcción (“Una vez florecidas, se pueden recoger”).

Así, lo adecuado es distinguir estas expresiones y en la lengua esmerada no prescindir de “que” en combinación con formas distintas al participio.

Por ello, en los ejemplos del principio lo apropiado habría sido escribir “La propuesta le será remitida una vez que la hayan analizado”, “Las enfermeras, una vez que sepan en qué hospital desarrollarán su formación, tendrán que dar un segundo paso” y “Una vez que den su visto bueno, será la FIFA quien tenga la última palabra”.

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