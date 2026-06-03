Grecia protesta ante Ucrania por la "presencia ilegal" de dron naval armado en sus aguas

"La nave de superficie no tripulada detectada en aguas territoriales griegas puso en grave peligro el tráfico marítimo y podría haber causado la pérdida de vidas civiles inocentes", señala la nota de protesta que envió Atenas el pasado 29 de mayo a Kiev, informó este miércoles en rueda de prensa Lina Zojiú, portavoz del Ministerio de Exteriores griego.

Hasta ahora el Gobierno griego no había informado de que protestó ante Ucrania por lo sucedido.

"El derecho de Ucrania a la defensa no puede justificar tales acciones", resalta además la nota de protesta, que leyó Zojiú, y en la que se pide a Kiev "que se abstenga de realizar acciones similares en el futuro".

Al trasladar Kiev "injustificadamente" las operaciones militares al Mediterráneo, a gran distancia del frente de guerra, "se pone en juego la seguridad nacional (griega) y la economía nacional sufre un golpe decisivo", subraya la protesta escrita enviada al Gobierno ucraniano.

Zojiú señaló que el ministro de Asuntos Exteriores griego, Yorgos Yerapetritis, ha informado tanto a la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sobre lo sucedido como al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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Además, Yerapetritis planteó la cuestión personalmente a su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebrada en Limasol (Chipre) la semana pasada.

El pasado 7 de mayo pescadores locales encontraron escondida en una cueva marina una nave de superficie no tripulada del tipo 'Magura V3' con el motor en marcha.

El dron, del tamaño de una lancha rápida convencional, estaba cargado con una gran cantidad de explosivos y artificieros del Ejército tuvieron que acudir para desactivar los tres detonadores de la nave antes de que fuera transportada a instalaciones de las Fuerzas Armadas para ser examinada.

Spiros Konidaris, almirante retirado de la Armada griega y natural de Lefkada, señaló entonces a la emisora chipriota SigmaTV que la embarcación estaba situada en una posición "estratégica" desde la que podría atacar a buques de la llamada flota fantasma rusa, utilizados por Moscú para transportar petróleo y gas eludiendo las sanciones internacionales.