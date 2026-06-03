Israel mata a dos personas en un ataque con dron en el centro de Gaza

Según informaron fuentes del servicio de ambulancias gazatí, el dron impactó en el patio de una vivienda perteneciente a la familia Al Aidi cercana a la rotonda de Makki, ubicada en el campo de refugiados de Maghazi.

Al menos dos personas murieron en el ataque y varias más resultaron heridas, que fueron trasladadas al Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah.

Además, según fuentes médicas locales, Hassan Muhammad Abdul Aziz Salama, de 66 años, murió este miércoles de las heridas causadas por un ataque israelí con dron perpetrado ayer martes en la zona de Al Maghraqa del centro de Gaza.

El Ministro de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista palestino Hamás, informó este miércoles de que tres personas murieron ayer martes en ataques israelíes en toda la Franja palestina, y que otras 35 resultaron heridas.

De esta manera, Sanidad eleva a 72.945 los fallecidos en Gaza por fuego israelí desde el comienzo de su ofensiva en octubre de 2023, de ellas 936 desde el alto del fuego acordado en octubre de 2025, pese al que Israel lleva a cabo ataques prácticamente a diario.