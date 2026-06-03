Jefe de la OMS alerta de que muchos contactos con enfermos de ébola no han sido rastreados

"El rastreo de contactos en la RDC no está donde debería estar", reconoció en una rueda de prensa tras regresar del país africano, donde visitó la localidad de Bunia, en la provincia oriental de Ituri, epicentro de un brote con 344 casos confirmados y 60 fallecidos.

Tedros señaló que la inseguridad en la zona, afectada por conflictos armados y con miles de desplazados internos, dificulta el rastreo de contactos, que la OMS quiere que alcance niveles del 90 %.

El director general agregó que el brote "tuvo una gran ventaja al principio", ya que se tardó en diagnosticar los primeros casos, por lo que los esfuerzos sanitarios aún "llevan retraso", aunque "se está recuperando terreno".

"Me sentí muy alentado por el nivel de compromiso en todos los lugares que visité. Lo que vi me dio esperanza", destacó Tedros, quien se reunió en el país africano con dirigentes políticos, altos responsables sanitarios y otras autoridades.

El jefe de la OMS subrayó que seis personas se han recuperado del virus del Ébola en la RDC y dos en Uganda, donde se han confirmado 15 casos en relación con el actual brote, "lo que demuestra que se puede sobrevivir a esta enfermedad si hay acceso a atención médica y se acude a los centros de salud tan pronto como aparecen los síntomas".