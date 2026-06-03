Jefe del Ejército israelí, sobre el Líbano: "No hay alto el fuego para nuestras tropas"

"En el Líbano tomamos la iniciativa, actuamos y atacamos cada amenaza. La Armada israelí es un compañero activo en la operación. No hay alto el fuego para nuestras tropas, estamos trabajando para maximizar la liberad operacional que se nos garantizó", afirmó Zamir durante una visita a la base de la Armada en Haifa (norte de Israel).

Durante la visita, el jefe de las fuerzas armadas resaltó la labor de la Armada para "reformar Oriente Medio" o defender la soberanía israelí y su "frontera marítima", así como a la ciudadanía.

Israel ha invadido el sur del Líbano y ha delineado la frontera hasta la que se expandirían sus tropas (que ya ha sobrepasado), atribuyéndose un sector de unos diez kilómetros de profundidad en las aguas libanesas.

Las declaraciones de Zamir se producen mientras las autoridades libanesas e israelíes participan, desde este martes, en una nueva ronda de conversaciones de paz en Washington, en las que Hizbulá no participa.

Pese al alto el fuego vigente en el Líbano desde el 17 de abril, Israel ha mantenido su invasión del sur (aunque ha reducido de cinco a dos las divisiones presentes en el país vecino) y los ataques aéreos contra el país. Hizbulá, por su parte, dispara proyectiles contra estas tropas y contra el norte de Israel, si bien su asiduidad se ha reducido en los últimos días.

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Zamir aseguró también que la Armada tuvo un rol "decisivo" en la capacidad de Israel para atacar a Irán, así como que todas las ramas del Ejército están preparadas "para retomar inmediatamente las operaciones" contra la República Islámica.

"Los hombres y mujeres de la Armada israelí trabajan para reforzar la seguridad del Estado de Israel en todas las arenas de combate, en desafiantes escenarios marítimos próximos y lejanos, y en operaciones que aún no pueden ser reveladas al público", aseguró.